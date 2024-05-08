بعد استهداف فرعها بكردستان.. "دانة غاز" تعلن انخفاض ارباحها لـ38 مليون دولار بالربع الأول

2024-05-08 13:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

سجلت شركة دانة غاز الإماراتية، صافي أرباح بقيمة 139 مليون درهم 38 مليون دولار، في الربع الأول، وبلغت الإيرادات 356 مليون درهم 97 مليون دولار، بحسب بيان من الشركة الأربعاء. وقالت الشركة إن أرباحها في الربع الأول جاءت متراجعة عن نفس الفترة من العام الماضي حين سجلت 183 مليون درهم 50 مليون دولار، وذلك نتيجة انخفاض أسعار البيع المحققة للمكثفات خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بأسعارها خلال الربع الأول من 2023. وأوضحت الشركة أن متوسط إنتاج المجموعة في الربع الأول وصل إلى 56,750 برميل نفط مكافئ يوميا، بانخفاض بنسبة 10 بالمئة مقارنة بـ 62,900 برميل نفط مكافئ يوميا خلال الربع الأول من عام 2023. وذكر البيان أن مجلس الوزراء المصري وافق في مطلع شهر مارس الماضي على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس لإبرام اتفاقية جديدة لدمج مناطق امتيازات شركة دانة غاز. وتتوقع الشركة الحصول على الموافقة النهائية من مجلس النواب المصري خلال الأسابيع المقبلة. من جانب آخر قالت دانة غاز إن حادثة الهجوم على حقل خورمور بإقليم كردستان العراق، يوم 26 أبريل الماضي، من المحتمل أن تؤثر على الجدول الزمني لإتمام مشروع خورمور 250. وذكر البيان أنه قبل وقوع هذه الحادثة، تمكنت الشركة من تحقيق أرباح جيدة خلال الربع الأول من العام بالرغم من تراجع أسعار البيع المحققة لبرميل المكثفات وانخفاض معدلات الإنتاج في مصر.