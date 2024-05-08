2024-05-08 13:30:08 - المصدر: منصة إيشان

أكد نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، محمد دهقان، اليوم الأربعاء، أن أموال بلاده الموجودة في العراق ليست “مجمدة أو محظورة”. وذكر دهقان في حديث صحفي، أن “أصول إيران في العراق ليست مجمدة، وهناك بعض التعاملات النقدية والمالية الجارية بين البلدين”، مشيراً إلى أنه “هناك بعض العلاقات النقدية والمالية بين إيران والعراق والتي كانت دائماً […]

ظهرت المقالة نائب الرئيس الإيراني يكشف مصير أموال بلاده في العراق: ليست مجمدة أو محظورة أولاً على Eishan.