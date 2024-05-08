الإعلام الرقمي يوضح بشأن ادعاء مشاركة صور المستخدم من قبل فيسبوك من دون علمه

2024-05-08 14:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأصدر مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الأربعاء، توضيحاً حول ادعاء مشاركة صور المستخدم من قبل فيسبوك من دون علمه.وذكر المركز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "ما تم تداوله في بعض الصفحات والحسابات عن قيام فيسبوك بنشر صور المستخدمين في حساباتهم من دون علمهم أو موافقتهم عارٍ عن الصحة"، موضحاً أن "ميزة مشاركة فيسبوك لصور المستخدمين قديمة وليست جديدة، وهي ليست عملية أحادية من قبل فيسبوك فقط، بل تتم بعلم المستخدم وبموافقته بعد أن يقوم هو بنفسه بنشر الصور".وأضاف المركز، أن "فيسبوك يقترح على المستخدم، الصور الموجودة في معرض الصور في هاتفه، من أجل أن يوافق المستخدم على نشرها، ولا يقوم فيسبوك أصلاً بنشرها بدون موافقته".وأوضح، أن "عرض فيسبوك لمشاركة الصور في معرض صور هاتف المستخدم، تسبقها موافقة المستخدم على منح فيسبوك ميزة الدخول لصور هاتفه، والتي لولا الموافقة عليها، لما عرض فيسبوك هذه الميزة وظهرت للمستخدم، كما يمكن للمستخدم بخطوات بسيطة إيقاف هذه الاقتراحات" ،لافتاً إلى أنه "يستغرب من قيام بعض الصفحات بنشر الخبر والادعاء بأن فيسبوك سيقوم بنشرها بدون موافقة المستخدم".وحذر مركز الإعلام الرقمي من "وضع الهواتف بيد الأطفال إذ من الممكن أن يقوموا بضغط زر الموافقة ونشر هذه الصور في حسابات آبائهم بدون علمهم مما قد يسبب حرجاً ومشاكل إذا كانت الصور خاصة"، داعياً إلى "ضرورة التثقيف والتوعية الرقمية أثناء استخدام هذه الأجهزة الحديثة من أجل عدم الوقوع في العديد من الأخطاء الكارثية التي تؤدي لمشكلات كبيرة".