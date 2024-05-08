الغيابات تضرب صفوف الطلبة في مواجهة النجف

2024-05-08 14:00:04 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عماريعاني فريق الطلبة من مجموعة غيابات مؤثرة عندما يلاقي مضيفه النجف في المباراة التي ستقام بينهما في تمام الساعة الثانية والربع من ظهر اليوم الأربعاء، وذلك لحساب الجولة الـ27 من دوري نجوم العراق لكرة القدم .وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي الطلبة علي حميدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الأنيق سيفتقد لخدمات ستة لاعبين في مباراة اليوم، وهم كل من حسين لاوندي وكرار محمد لاعب المنتخب الأولمبي والمحترف عدي بالحاج بسبب الإصابة ، فيما سيغيب المدافع حسين عمار والمحترف محمد بن طرشة بسبب الحرمان كما سيغيب لاعب خط الوسط كرار نبيل عن المباراة بسبب إصابته بفيروس في المعدة ما أدى الى نقله للمستشفى "، مبيناً أنه" على الرغم من هذه الغيابات إلا أن اللاعبين المتواجدين قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية والعودة بنقاط المباراة".وأضاف حميدي أن" النجف يعد واحداً من الفرق المهمة على المستوى الجماهيري و شهد تصاعداً في المستوى والنتائج خلال الجولات الأخيرة خصوصاً بعد تسلم المدرب عبد الغني شهد مهمة قيادة الفريق والذي تمكن من الارتقاء به في جدول الترتيب"، لافتاً الى أن" الجهاز التدريبي وضع العديد من الملاحظات حول أداء الفريق في الجولة السابقة وحدد نقاط القوة والضعف للخصم وعمل على معالجتها في الوحدات التدريبية السابقة".