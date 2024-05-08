رئيس الوزراء والعيساوي يؤكدان أهمية دعم برامج الحكومة وخططها الهادفة للارتقاء بالواقع المعيشي

2024-05-08 14:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق رافع حياد العيساوي ووزير التخطيط الأسبق سلمان علي الجميلي، اليوم الأربعاء، أهمية دعم برامج الحكومة وخططها الهادفة للارتقاء بالواقع المعيشي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الأربعاء، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق رافع حياد العيساوي، ووزير التخطيط الأسبق سلمان علي الجميلي".

واضاف انه "جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الحكومية الداعمة للاقتصاد العراقي، والتأكيد على أهمية دعم القوى السياسية لبرامج الحكومة وخططها التي تهدف إلى الارتقاء بالواقع المعيشي للمواطنين، بما يسهم في تحقيق استقرار البلد وأمنه والتنمية المستدامة في جميع محافظات العراق".