السوداني والعيساوي والجميلي يبحثون دعم القوى السياسية لبرامج الحكومة

2024-05-08 14:08:02 - المصدر: الفرات نيوز



استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق رافع العيساوي، ووزير التخطيط الأسبق سلمان علي الجميلي.

وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الحكومية الداعمة للاقتصاد العراقي، والتأكيد على أهمية دعم القوى السياسية لبرامج الحكومة وخططها التي تهدف إلى الارتقاء بالواقع المعيشي للمواطنين، بما يسهم في تحقيق استقرار البلد وأمنه والتنمية المستدامة في جميع محافظات العراق.