العراق أكبر مستورد للبضائع التجارية الأردنية خلال الثلث الأول من العام 2024

2024-05-08 14:12:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت غرفة التجارة الأردنية، يوم الاربعاء، أن العراق جاء اولاً من بين الدول المستوردة للبضائع التجارية من الأردن خلال الثلث الأول من العام الحالي 2024.

وقالت الغرفة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ارتفعت قيمة صادرات الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي 434 مليون دينار مقابل 398 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2023.

وأوضحت أن، "العراق جاء اولا كأكثر الدول العربية استيرادا من الأردن من حيث قيمة السلع المستوردة خلال الثلث الأول من العام الحالي حيث بلغت 200 مليون دينار أردني، تليه سويسرا بـ 42 مليون دينار أردني، ثم الامارات بـ 32.3 مليون دينار، ومصر ب32 ملايين دينار، والسعودية خامسا بـ 24 ملايين دينار أردني".

ونوهت الغرفة إلى أن، "غرفة تجارة عمان تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، و للبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها"، مشيرة إلى أن "شهادات المنشأ التي ذهبت للعراق بلغت 708 شهادات دينار أردني للفترة نفسها من العام الماضي".

وتابعت بالقول إن، " صادرات الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي 2024 توزعت على المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بقيمة 220 مليون دينار، ثم الصناعية نحو 77 مليون دينار، ثم الزراعية بقيمة تقارب 36 مليون دينار، والمنتجات العربية نحو 35 مليون دينار، فيما ذهبت بقية الصادرات لمنتجات أخرى ".

ويساوي الدولار الأمريكي حوالي 70 ديناراً اردنياً.

يذكر أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران بعد أن كانت الأردن سوقاً كبيرة له في تسعينيات القرن الماضي خلال فترة الحصار الاقتصادي على البلاد.