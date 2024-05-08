العراق يحذر مواطنيه من مغبة الذهاب الى الديار المقدسة دون الحصول على تأشيرة الحج

2024-05-08 14:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة سامي المسعودي، يوم الأربعاء، المواطنين العراقيين من مغبة الذهاب الى الديار المقدسة دون الحصول على تأشيرة الحج، ومن رفع الصور والهتافات والشعارات السياسية في المملكة العربية السعودية.

وقال المسعودي في كلمته خلال انعقاد المؤتمر السنوي للمتعهدين وسائقي الحافلات لقوافل الحجاج، اليوم، ان "المتعهد هو قائد قافلة الحاج وتقع عليه مسؤوليات كبيرة خلال موسم الحج"، داعيا "متعهدي قوافل البر الالتزام بجدول التفويج، حيث أكملت الهيئة استعداداتها مع الجهات المعنية لإنجاح عملية تفويج ضيوف الرحمن".

وأضاف أن "السلطات السعودية حددت غرامات مالية لكل شخص يحج بلا تصريح أو يساهم بنقله، اضافة الى المنع من دخول المملكة، فيما فرضت عقوبة السجن ومصادرة وسيلة النقل لكل من يساهم بنقل الحاج بلا تصريح".

وشدد رئيس الهيئة، على المتعهدين" ضرورة إرشاد الحجاج وتوعيتهم وتثقيفهم بالابتعاد على كل شيء يعكر صفو الحج، ومن بينها رفع الصور والهتافات والشعارات السياسية والتقاط الصور للرموز والشخصيات السياسية والدينية، وان يكون الحج لله سبحانه وتعالى وطلب المغفرة"، مؤكدا على منع أي شخص خارج بعثة الحج العراقية من المكوث في مخيمات الحجاج في عرفة ومنى".

ووجه المسعودي، سائقي الحافلات بضرورة" الالتزام باللباس الرسمي وعدم اصطحاب السجائر ومعسل الاراكيل والأدوية المحظورة، والتعاون مع القوات الامنية العراقية والسعودية التي ستساهم بتفويج الحجاج"، منوها الى ان "الهيئة لأول مرة في تاريخها وضعت هذا العام نظام (GPS) في الحافلات يسهل عملية التفويج وتتبع الحافلات".