2024-05-08 14:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، عن خطة من 11 محوراً لتطوير قطاع الطاقة، فيما أشارت الى أن الربط الخليجي سينجز مع نهاية العام الحالي. وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية، إن “وزارة الكهرباء تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير قطاع الكهرباء بدعم من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني”. وأوضح موسى، أن […]

ظهرت المقالة الربط الخليجي يكتمل نهاية العام الحالي.. الكهرباء: ساعات التجهيز ستكون أكثر هذا الصيف أولاً على Eishan.