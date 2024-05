القبض على “هارب“ محكوم غيابيا بالإعدام في ذي قار

2024-05-08 14:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الأربعاء، القاء القبض على مدان هارب محكوم بالاعدام غيابيا شمال مدينة الناصرية. وذكرت القيادة في بيان تلقته “شبكة اخبار الناصرية “، أن “قوة مشتركة من مكافحة اجرام ذي قار ومكافحة اجرام محافظة المثنى تمكنت من القبض على المدان والمحكوم بالإعدام شنقا”....

