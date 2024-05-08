هيئة استثمار الإقليم تخطط لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب الى كوردستان

2024-05-08 14:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال رئيس هيئة استثمار إقليم كوردستان محمد شكري سعيد، يوم الأربعاء، إن هناك امتيازات عديدة للمستثمرين العاملين في الإقليم، مشيرا الى إعفاء الشركات العاملة في كوردستان من الضرائب لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وذكر سعيد في كلمة القاها خلال منتدى الاستثمار العالمي الـ13 المنعقد في "أبو ظبي"، إن "هناك العديد من الامتيازات للمستثمرين العاملين في اقليم كوردستان".

وأردف بالقول إنه "سيتم إعفاء الشركات لمدة 10 سنوات في مجال الضرائب"، مؤكدا أن "إقليم كوردستان منطقة غنية بالموارد الطبيعية، ولديها مستقبل جيد، لأن لدينا أرضا خصبة ومياه، ولدينا قوانين استثمار جديدة".

كما أشار سعيد إلى أن إقليم كوردستان شهد انتعاشا جيدا في قطاع النفط والغاز ، مضيفا: "الشركات المحلية والمستثمرين هم شركات كبيرة في العراق، وهم يعملون في دول حول العالم مثل آسيا وأوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة".

وتابع بالقول إن: هناك استثمارات مختلفة في إقليم كوردستان، لذلك اتجه المستثمرون الأجانب إلى إقليم كوردستان، مثل المستثمرين الصينيين والأردنيين، و خطتنا هي جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى إقليم كوردستان.