حملة كبيرة لتنظيف "سوق قيصري" بأربيل بعد الحريق "الهائل" (صور)

2024-05-08 14:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شرعت بلدية أربيل ومتطوعون مدنيون، يوم الأربعاء، بحملة كبيرة لتنظيف "سوق قيصري" الذي تعرض لحريق هائل مساء الأحد، الماضي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن فرق البلدية والمنظمات غير الحكومية وناشطي المجتمع المدني قاموا بحملة تنظيف لسوق قيصري بعد حريق الأحد.

وأضاف أن الحملة مستمرة حتى تنظيف السوق بالكامل والذي يضم اكثر من 4 آلاف محل، ليتم الشروع باعادة تعميره".

وأمس الثلاثاء، قررت الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، السماح للتجار والكسبة بمزاولة أعمالهم في الدكاكين والأماكن التي لم تتأثر بالحريق الكبير الذي اندلع داخل سوق "قصيري" قرب القلعة الأثرية بمركز المدينة قبل يومين.

وقال رئيس الحكومة المحلية أوميد خوشناو في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، إنه "سيُعاد فتح الجزء الذي لم يتضرر بالحريق لأن الحريق لم يأتِ على السوق كلّه"، مبينا أن السوق يضمُّ 4 آلاف دكان لم يحترق منها سوى 227 دكاناً".

والأحد الماضي، اندلع حريق "كبير" في سوق القيصرية وسط مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان جراء تماس كهربائي مما أسفر عن احتراق عشرات المحال التجارية وخسائر فادحة تُقدر بمئات ملايين الدنانير.