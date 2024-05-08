ثلاث محافظات عراقية تصادق على المسارين السككي والبري لمشروع طريق التنمية

2024-05-08 15:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -





ترأس وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الأربعاء، عددا من الاجتماعات مع محافظي بغداد وكربلاء المقدسة والبصرة، بحضور رئيس لجنة النقل النيابية السيدة زهرة البجاري و السيد أحمد الفتلاوي المنسق العام في الهيئة التنسيقية العليا لشؤون المحافظات لإعلان المصادقة على مساري طريق التنمية البري السريع والسككي، استنادا إلى توجيهات دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، ان وزير النقل ترأس ثلاثة اجتماعات مع محافظي بغداد السيد عبد المطلب العلوي ومحافظ كربلاء المقدسة السيد نصيف الخطابي ومحافظ البصرة السيد اسعد العيداني في القصر الحكومي، لإعلان المصادقة على مساري طريق التنمية البري السريع والسككي، بشكل رسمي.

وأكد البيان، أن عشر محافظات أعلنت بشكل رسمي المصادقة على المسارين، فيما ستشهد الايام المقبلة زيارة محافظة دهوك من قبل وزير النقل لاستكمال اجراءات حسم التعارضات والاستملاكات والمصادقة على الطريق.

وأشار البيان الى ان السيد الوزير استعرض خلال اجتماعاته بالمحافظين توجيهات دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني بضرورة الإسراع في حسم ملف تعارضات المشاريع التابعة للوزارات والمحافظات مع طريق التنمية.

وأضاف، ان الوزارة حققت تقدما كبيرا في إنجاز متعلقات ومتطلبات ما يخص الإجراءات الفنيّة والتصاميم وتحريات التربة وغيرها.

وأشاد السعداوي، بالتنسيق العالي بين الوزارة والحكومات المحلية وبقية الجهات الحكومية المعنية في ما يخص حسم مشكلات التعارضات والاستملاكات الخاصة امام مخططات طريق التنمية، والسعي لحسمها سريعا.

وواصل البيان، ان السعداوي استعرض ايضا توصيات اللجنة العليا لمشروع طريق التنمية، في اجتماعها السابع برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، مؤكدا التوجيه بحسم ما تبقى من تعارضات تقع على مسار مشروع الطريق، بالتنسيق مع المحافظات والوزارات.

واشار الى ان الوزارة تحرص على استكمال الإجراءات الاصولية، للشروع في تنفيذ المشروع الستراتيجي والواعد للعراق والمنطقة والعالم.