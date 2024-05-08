2024-05-08 15:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نشر صالح محمد العراقي أو ما يعرف بـ"وزير القائد"، اليوم الاربعاء (8 آيار 2024)، تنويها بشأن التشييع الرمزي لذكرى استشهاد محمد باقر الصدر.

وقال العراقي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم": "نودّ أن نعلمكم أن مراسم التشييع الرمزي ومسيرة الشموع ستكون في يوم السبت القادم بعد صلاة العشائين مباشرة في شارع البريد (مكان الإستشهاد) في النجف الأشرف".

واضاف: "فالتزموا النظام ولا تؤذوا (قائدكم) بالعاطفة والتدافع والهتافات اللامركزية".

وختم بالقول: "شكرا لكم".





