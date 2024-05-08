العراق يتقصى وجود عالقين من رعاياه في غزة

2024-05-08 15:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أوضحت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، حقيقة الأنباء المتداولة بأن وجود مواطنين عراقيين عالقين في قطاع غزة، مشيرة في الوقت ذاته إلى إمكانية إجلائهم من قبل العراق.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بوجود 44 مواطناً عراقياً "عالقين" في قطاع غزة بفلسطين، وأشارت إلى "عجز" وزارة الخارجية العراقية حتى الآن عن إجلائهم.

وقال عضو اللجنة عباس الجبوري، لوكالة شفق نيوز، ان "لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان لم تتلق أي معلومات رسمية بشأن وجود عراقيين عالقين في قطاع غزة"، معتبراً أن "نشر هذه الأنباء في بعض وسائل الإعلام غرضه خلط الأوراق".

واستبعد الجبوري، أن "تكون لهذه الأنباء أي صحة"، مؤكدا "نحن سوف نتابع هذا الموضوع مع وزارة الخارجية وكذلك الجهات الأمنية المختصة".

وأضاف الجبوري أن "العراق لديه الإمكانيات لإجلاء أي عراقي متواجد داخل قطاع غزة، لكن هذا الأمر يعتمد على الموقف الشخصي، خاصة أن هذا التواجد هو عبر أشخاص متناثرين وبرغبتهم الخاصة".

وتابع، "إذا ما طلبوا النجدة والمساعدة في الخروج، فبالتأكيد أن العراق يسعى من أجل ذلك، لكن لا صحة لهذه الأنباء وهناك من نشر هكذا شائعات لخلط الأوراق والدعاية".