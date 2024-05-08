محافظ بغداد يحدد أبرز الميزات الرئيسة من متابعة المشاريع الخدمية

2024-05-08 15:12:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفواز

أوضح محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الأربعاء، آلية متابعة المشاريع الخدمية، فيما أشار الى أن ذلك سيسرع في إنجاز المشاريع وتشخيص الخلل ومراقبة التجاوزات.

وقال العلوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البرنامج الحكومي يتضمن أهدافاً عامة تقع ضمن السياسات العامة للحكومة الاتحادية"، مبيناً أن "المحافظة شريك في تنفيذ أولويات الحكومة الاتحادية على مساحة محافظة بغداد".

وأوضح، أن "تعدد أساليب الرقابة والمتابعة والتقييم يعتبر مهماً في تسريع الإنجاز وتشخيص الخلل بشكل مبكر، فضلاً عن مراقبة التجاوزات إذا حصلت في أي موقع من مواقع العمل".

وأشار الى "دور الإعلام المهم في رصد وتشخيص وإيصال الملاحظات للجهات المعنية ومعالجة الخلل سواء كان مقصوداً أو غير مقصود".