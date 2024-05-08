المصرف العراقي للتجارة يشارك في عملية توطين رواتب موظفي الإقليم

2024-05-08 15:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن المصرف العراقي للتجارة، اليوم الأربعاء، عن مشاركته في عملية توطين رواتب موظفي الإقليم، مبيناً أنه بانتظار إرسال حكومة الإقليم قوائم بأسماء الموظفين الذين سيتم توطين رواتبهم.

وقال المستشار الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "‏‎امتثالاً لقرارات المحكمة الاتحادية العليا واستناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حول مشاركة المصرف في عملية توطين رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان العراق، اجتمع وفد مختص من المصرف العراقي للتجارة TBI يرأسه مدير فرع أربيل مع وفد مختص من حكومة الإقليم في محافظة أربيل حول آلية توطين رواتب موظفي الإقليم في المصرف"، مبيناً أنه "جرت خلال اللقاء مناقشة متطلبات عملية فتح الحسابات وإصدار البطاقات ونشر أجهزة الصراف الآلي ATM في عموم الإقليم لتغطية عملية السحب النقدي للموظفين".

وأضاف أن "وفد المصرف أوضح للوفد المقابل له، أن عملية توطين رواتب موظفي إقليم كردستان العراق تمثل أهمية قصوى لدى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ويتابعها بشكل مباشر وشخصي لما يمثله هذا الأمر من اهتمام بأهلنا في إقليم كردستان العراق".

وذكر أن "وفد المصرف العراقي للتجارة أعرب عن استعداده الكامل لتقديم خدمات توطين الرواتب وإصدار البطاقات الإلكترونية لموظفي القطاع الحكومي في إقليم كردستان العراق"، موضحاً أن "المصرف بانتظار إرسال حكومة الإقليم قوائم بأسماء الموظفين الذين سيتم توطين رواتبهم لديه مرفقة بالوثائق الثبوتية، ليتم البدء والمباشرة بتنفيذ عملية توطين الرواتب".