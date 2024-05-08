هيئة الحج تعتمد لأول مرة نظام (GPS) في حافلات تفويج الحجاج

2024-05-08 15:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الحج والعمرة، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مبادرة "المتعهد المتميز"، فيما أشارت الى اعتمادها نظام (GPS) في حافلات تفويج الحجاج.

وقال رئيس الهيئة الشيخ سامي المسعودي، في كلمته خلال المؤتمر السنوي للمتعهدين وسائقي الحافلات لقوافل الحجاج، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المتعهد هو قائد قافلة الحجاج وتقع عليه مسؤوليات كبيرة خلال موسم الحج"، داعيا "متعهدي قوافل البر الى الالتزام بجدول التفويج، حيث أكملت الهيئة استعداداتها مع الجهات المعنية لإنجاح عملية تفويج ضيوف الرحمن".

وحذر"المواطنين من مغبة الذهاب الى الديار المقدسة من دون الحصول على تأشيرة الحج"، مبينا أن "السلطات السعودية حددت غرامات مالية لكل شخص يحج بلا تصريح أو يسهم بنقله، إضافة الى المنع من دخول المملكة، فيما فرضت عقوبة السجن ومصادرة وسيلة النقل لكل من يسهم بنقل الحاج بلا تصريح".

وشدد رئيس الهيئة، على المتعهدين "ضرورة إرشاد الحجاج وتوعيتهم وتثقيفهم بالابتعاد عن كل شيء يعكر صفو الحج، ومن بينها رفع الصور والهتافات والشعارات السياسية والتقاط الصور للرموز والشخصيات السياسية والدينية، وأن يكون الحج لله سبحانه وتعالى وطلب المغفرة".

فيما أكد على "ضرورة منع أي شخص خارج بعثة الحج العراقية من المكوث في مخيمات الحجاج في عرفة ومنى".

وأطلق الشيخ المسعودي، "مبادرة المتعهد المتميز في كل مكاتب الهيئة، حيث يتم اختيار المتعهد الأكثر تميزاً، لاستثنائه العام المقبل من متطلبات الامتحان التنافسي".

ووجه الشيخ المسعودي، سائقي الحافلات بـ"ضرورة الالتزام باللباس الرسمي وعدم اصطحاب السكائر ومعسل الأراكيل والأدوية المحضورة وبالتعاون مع القوات الأمنية العراقية والسعودية التي ستسهم بتفويج الحجاج".

ولفت إلى أن "الهيئة لأول مرة في تاريخها وضعت هذا العام نظام (GPS) في الحافلات لكي يسهل عملية التفويج وتتبع الحافلات".