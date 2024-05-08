2024-05-08 15:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن القبض على عصابة للخطف في محافظة كربلاء المقدسة.

وقالت الوكالة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "مفارز وكالة الاستخبارات (خلية الصقور الاستخبارية) بالاشتراك مع مكافحة اجرام كربلاء المقدسة، القت القبض على عصابة للخطف مكونة من اربعة متهمين قاموا بخطف مواطن في احدى نواحي محافظة كربلاء المقدسة في وقت سابق، ومساومة ذويه على مبلغ مالي لقاء اطلاق سراحه".

واضافت ان "هذه العملية نفذت وفق معلومات استخبارية وجهد فني ميداني اسفرت عن تحرير المخطوف"، مشيرا الى ان "المتهمين سلموا الى الجهات التحقيقية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".