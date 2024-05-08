2024-05-08 15:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الاربعاء (8 آيار 2024)، إلقاء القبض على 9 اشخاص قبل ارتكابهم "الدكة العشائرية، وضبط اسلحة بحوزتهم في قضاء المجر.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "استناداً لتوجيهات قائد عمليات ميسان اللواء الركن صباح العزاوي، القت قوة من الفوج الثاني لواء المغاوير 80 فرقة المغاوير 22 القبض على تسعة اشخاص قبل ارتكابهم ما يعرف بـ "الدكة العشائرية"، مبينةً أنه "تم ضبط اسلحة بحوزتهم في قضاء المجر".

واضافت، أنه " تم تسليم المتهمين والمضبوطات الى جهة الطلب اصولياً".