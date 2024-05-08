"700 يوم" في تأهيل محطة وقود تثير استغراب مجلس كركوك

2024-05-08 15:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أبدى عضو مجلس كركوك احمد رمزي، يوم الأربعاء، استغرابه من تنفيذ دائرة المنتجات مشروع تطوير محطة "بابا كركر" لمدة 700 يوم، معتبرا أن هذا "الزمن الطويل" سوف يخلق أزمة وقود بالمحافظة.

وقال رمزي في تصريح، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "على الجهات المعنية في كركوك عدم اتخاذ قرارات غير مدروسة يدفع ثمنها مواطني كركوك ومنها تطوير بابا كركر"، معتبرا أن "مشروع إنشاء وتأهيل المحطة غير مدروس".

وأكد أن "المدة المخصصة لتنفيذ المشروع التي تصل إلى 700 يوم مبالغ فيه، وقد يؤدي ذلك إلى أزمة وقود في كركوك".

وتابع أن "كركوك تفتقر الى المحطات الكبيرة"، مشددا أن على الجهات المعنية عدم اتخاذ قرارات غير مدروسة يدفع ثمنها مواطني كركوك،".

وأشار إلى أنه على "موعد مع مدير المنتجات النفطية في كركوك لمناقشة الموضوع، ومعرفة أسباب طول مدة المشروع".