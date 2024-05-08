الكهرباء النيابية "متفائلة": انتاج الطاقة هذا الصيف سيصل لأعلى مستوى بتاريخ العراق

2024-05-08 15:54:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، يوم الأربعاء، وضع الوزارة خطة جديدة لزيادة إنتاج الطاقة التي قالت إنه سيصل الى 28 الف ميغاواط خلال موسم الصيف الحالي، وهو الرقم الأعلى في تاريخ البلد إن تحقق.

وأكد عضو اللجنة داخل راضي لوكالة شفق نيوز، أن "وزارة الكهرباء تعمل في موسم الصيف الحالي على زيادة الإنتاج للطاقة الكهرباء من خلال إدخال محطات توليد الطاقة إلى العمل ودخول الشركات الرصينة في صيانة محطات التوليد والنقل الطاقة الكهربائية".

ولفت إلى أن "وزارة الكهرباء وضعت خطة جديدة لزيادة الإنتاج في الطاقة الكهربائية"، متوقعاً أن "يكون موسم الصيف الحالي مختلفاً عن الموسم السابق وسيصل انتاج الطاقة الكهربائي في هذا الصيف الحالي الى قرابة 28 ألف ميكاواط".

واشار راضي الى أن "لجنة الكهرباء والطاقة النيابية تتابع عمل وزارة الكهرباء بشكل دوري لتحسين الطاقة الكهربائية من خلال الإنتاج واستيراد الطاقة الكهربائية من دول الجوار، إضافة إلى استيراد الغاز المورد من الجانب الإيراني".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد في تموز يوليو 2023، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تكللت بإيصال إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 26 ألف ميجا واط، وهو الإنتاج الأعلى بتاريخ البلد.

ويحتاج العراق إلى 35- 40 ألف ميغاواط لتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة دون انقطاع وفقاً، لما قاله نائب رئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، حسن الأسدي في تصريحات سابقة لوكالة شفق نيوز.

ويعاني العراق أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود، جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 درجة مئوية.