المندلاوي يؤكد على ضرورة توحيد المشروع الإسلامي في المنطقة

2024-05-08 16:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، على ضرورة توحيد المشروع الإسلامي في المنطقة لمواجهة التحديات التي تستهدف الشعوب، فيما دعا إلى الاستمرار في نشر قيم التعايش والمواطنة والتعاون من أجل إرساء الأمن وتحقيق التنمية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي أجرى، اليوم، زيارة إلى دار الإفتاء العراقية، التقى خلالها رئيس مجلس الإفتاء الشيخ مهدي الصميدعي، ومجموعة من علماء الدين والمشايخ والخطباء والوجهاء".

وثمن المندلاوي "جهود دار الإفتاء وعلماء الدين في التصدي للعصابات الإرهابية الظلامية، وإسهاماتهم الكبيرة في محاربتها فكرياً وعقائدياً"، مطالباً "بالاستمرار في مواجهة التطرف والتشدد من خلال نشر قيم التسامح والتعايش وتنمية روح المواطنة الحقيقية".

وأكد "على ضرورة العمل من أجل توحيد المشروع الإسلامي في المنطقة لمواجهة التحديات التي تستهدف الشعوب الإسلامية، والتعاون من أجل إرساء الأمن والاستقرار عبر رفد أبنائنا بكل مصادر القوة العلمية التي يحتاجون إليها بهدف النهوض بالبلد وتعزيز مكانته وحضوره الإقليمي والعالمي وتحقيق التقدم والرفعة للأمة الإسلامية".