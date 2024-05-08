الفنان غانم حميد يعلن نتائج مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما

2024-05-08 16:06:03 - المصدر: واع

بغداد – واع - أحمد سميسم

أعلن الفنان العراقي القدير غانم حميد، عن نتائج مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما بدورته السادسة بمشاركة 16 دولة عربية وأجنبية.

واختتمت فعاليات المهرجان وكان العراق مشاركاً فاعلاً في عدد من الأعمال الفنية برئاسة رئيس لجنة التحكيم من العراق الفنان غانم حميد.

وقال حميد لوكالة الأنباء العراقية (واع): ان "فعاليات مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما اختتمت بحضور دولي كبير وبمشاركة عدد من الأعمال الفنية من مختلف الدول العربية والأجنبية، من المغرب، وعمان، وإيران، والجزائر، والإمارات، والعراق، وليبيا، والسويد، ورومانيا، وأمريكا".

وأضاف "بفخر كبير تم اختياري لأترأس لجنة تحكيم مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما بمعية زملائي الأعضاء في عدد من الدول العربية وهم كل من الفنان المسرحي إبراهيم عسيري من السعودية، والفنان المسرحي محمد الصادق من ليبيا، والفنان المسرحي الدكتور ريان القروي من تونس".

وأشار حميد الى أن المهرجان "قد أوصى عدداً من التوصيات التي كانت بمثابة الخارطة الفنية أو الرسالة المراد إيصالها الى العالم العربي، منها الاهتمام بالقضية الفلسطينية لا سيما في فعاليات افتتاح المهرجان، والاهتمام بوجود لجنة المشاهدة لاختيار العروض ذات القيمة الفنية الكبيرة، فضلاً عن أهمية البحث عن المتفرج من خلال آلية العمل الإعلاني المشوق للأعمال الفنية وجدية العروض واقترابها من الجمهور".

وأوضح أن "المهرجان خرج بنتائج مرضية ومنصفة للأعمال الفنية المشاركة، لاسيما في حقل الإخراج حيث ذهبت جائزة الإخراج الى مسرحية (ذات) من الجزائر، وجائزة النص ذهبت الى مسرحية (ذات) مناصفة مع مسرحية (الوصيد) من ليبيا، بينما كانت جائزة التمثيل عن فئة الفنانين من نصيب الفنان طه المشهداني من العراق، وجائزة التمثيل عن فئة الفنانات ذهبت الى الفنانة ممثلة العرض الروماني ستيفيا، أما جائزة لجنة الحكم الخاصة فذهبت الى الفنان حسن قاعود عن دوره في مسرحية (رسائل من غزة)، فيما كانت الجائزة الأفضل هي جائزة أفضل عرض ذهبت الى مسرحية (اليوم الأخير ... ربما) من الإمارات".