"سيول حمرين" تتسبب بنتائج كارثية: تشريد 30 عائلة ونفوق المئات من المواشي

2024-05-08 16:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مسؤول حكومي،اليوم الاربعاء (8 آيار 2024)، عن نتائج التقرير النهائي لاضرار سيول حمرين اقصى شمال شرق ديالى، فيما اكد تضرر 140 منزلا ونفوق المئات من رؤوس الاغنام والماشية.

وقال مدير ناحية قره تبه(110كم شمال شرق بعقوبة) وصفي التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم"،ان" التقرير النهائي لاضرار السيول الجارفة التي ضربت بداية ايار الجاري عدة قرى شرق قره تبه والذي تم من خلال لجنة مشتركة دابت على مدار ايام تم اكماله واعداد بنوده ورفعه رسميا الى حكومة ديالى المحلية من اجل تسريع معاملات التعويض".

واضاف،ان "ابرز بنود التقرير تتضمن تضرر 140 منزلا بينها 30 انهارت بالكامل اي لم يعد للاسر اي ماوى فيما تم احصاء 160 اسرة متضررة بنسب متفاوتة من السيول بالاضافة الى نفوق المئات من رؤوس الاغنام والماشية".

واشار الى ان "تدفق السيول في منحدرات حوض حمرين انتهى حاليا لكن حجم الاضرار تركز في قريتين ابرزهما كشكول"، لافتا الى ان "المساعدات تتدفق منذ ايام ولكن حجم الاضرار كبير يحتاج الى جهد حكومي اكبر في احتواء ودفع تعويضات مجزية للاسر لاعادة بناء منازلها المتضررة".

وكشف مدير ناحية السعدية التابعة لمحافظة ديالى احمد الزركوشي، في (5 آيار 2024)، ان السيول الاخيرة زادت من خزين بحيرة سد حمرين بنسبة 15% مما سيعزز قدرات قطاع الزراعة ومياه الاسالة في 70% من مناطق ديالى، فيما توقع ان يصل خزين بحيرة حمرين الى معدل هو الاعلى منذ ثلاث سنوات، مما يسهم في خلق خزين استراتيجي.