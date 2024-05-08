2024-05-08 16:06:07 - المصدر: منصة إيشان

وجه صالح محمد العراقي، المعروف بـ”وزير الصدر”، الأربعاء، التيار الصدري، بعدة توجيهات استعدادا لإحياء ذكرى استشهاد محمد محمد صادق الصدر، السبت المقبل. وقال العراقي: “نودّ أن نعلمكم : أن مراسم التشييع الرمزي ومسيرة الشموع ستكون في يوم السبت القادم بعد صلاة العشائين مباشرة في شارع البريد (مكان الاستشهاد) في النجف الأشرف”. وأردف: “التزموا النظام ولا […]

ظهرت المقالة “وزير الصدر” للتيار: لا تؤذوا قائدكم السبت القادم أولاً على Eishan.