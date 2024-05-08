2024-05-08 16:06:07 - المصدر: منصة إيشان

تستأنف، اليوم الأربعاء، في القاهرة المفاوضات حول الهدنة في غزة “بحضور كافة الأطراف”، حسبما أوردت وسائل إعلام مصرية. ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” المقربة من السلطات المصرية عن مصدر رفيع لم تسمه قوله “استئناف مفاوضات الهدنة اليوم (الأربعاء) في القاهرة بحضور كافة الأطراف”، في وقت تستضيف مصر وفودا تمثل حماس وإسرائيل، إضافة الى قطر والولايات […]

ظهرت المقالة بحضور جميع الأطراف.. مفاوضات “هدنة غزة” تستأنف اليوم في القاهرة أولاً على Eishan.