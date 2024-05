2024-05-08 16:16:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية، اليوم الأربعاء، أن تشهد محافظة ذي قار درجات حرارة مستقرة إثر مرتفع جوي قادم من جنوب أوروبا .وقال الهيئة في بيان تلقته “شبكة أخبار الناصرية”، إن “المرتفع الجوي الذي سيؤثر على محافظة ذي قار قادم من جنوب اوربا ترافقه كتلة هوائية باردة”.وأضاف أن...

The post ترافقه كتلة “باردة“.. ذي قار موعودة بمرتفع جوي قادم من أوروبا appeared first on شبكة اخبار الناصرية.