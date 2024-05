عضو بمجلس محافظة ذي قار: مكافحة المخدرات والتسول أهم الملفات التي طرحناها للنقاش

2024-05-08 16:16:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد عضو مجلس محافظة ذي قار عزة عودة الناشي، اليوم الاربعاء، أنه بحث خلال زيارته لمديرية الأمن الوطني اهم الملفات التي تمس أمن المحافظة كالتسول وانتشار المخدرات وغيرها من الظواهر الدخيلة.وقال الناشي في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية إنه “بحث مع مدير الأمن الوطني مكافحة الظواهر...

