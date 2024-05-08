السوداني يؤكد دعم العراق للهدنة التي من شأنها أن توقف معاناة الشعب الفلسطيني

2024-05-08 16:56:01 - المصدر: الفرات نيوز

تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، عصر اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية السيد إسماعيل هنية.

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أن القرار الذي اتخذته حماس بالموافقة على الهدنة هو قرار مسؤول ينبع من تقدير المصالح العليا للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى دعم العراق لهذه الخطوة التي من شأنها أن توقف معاناة الشعب الفلسطيني، كما أنه يمثل استجابة لجهود الأشقاء العرب لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وشدد سيادته على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً لإيقاف الحرب في غزة، وأن تتحمل الدول الكبرى مسؤولياتها في منع استمرار العدوان، خصوصاً مع إصرار قوات الاحتلال على اقتحام معبر رفح والتسبب بكارثة إنسانية، ومواصلة ارتكاب الجرائم البشعة بحق المدنيين.

من جانبه، قدم السيد هنية، خلال الاتصال، شرحاً مفصلاً بشأن قرار حركة حماس بالموافقة على الهدنة لإيقاف الحرب في غزة، والاستجابة للجهود العربية، معرباً عن شكره وتقديره للدعم الذي قدمه العراق، حكومةً وشعباً، سواء في المواقف السياسية أو من خلال إرسال المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين المحاصرين في غزة.

