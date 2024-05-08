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منتخب ناشئي اليد يخسر أمام تونس في بطولة البحر الأبيض المتوسط

منتخب ناشئي اليد يخسر أمام تونس في بطولة البحر الأبيض المتوسط
منتخب ناشئي اليد يخسر أمام تونس في بطولة البحر الأبيض المتوسط
2024-05-08 17:00:03 - المصدر: واع
بغداد - واع 
خسر منتخب الناشئين بكرة اليد، اليوم الأربعاء، أمام تونس 33 / 26 هدفا ضمن منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "منتخب الناشئين بكرة اليد خسر، أمام تونس 33 / 26 هدفا ضمن منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط التي تستضيفها مدينة أنقرة التركية".

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