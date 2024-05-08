منتخب ناشئي اليد يخسر أمام تونس في بطولة البحر الأبيض المتوسط
2024-05-08 17:00:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
خسر منتخب الناشئين بكرة اليد، اليوم الأربعاء، أمام تونس 33 / 26 هدفا ضمن منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "منتخب الناشئين بكرة اليد خسر، أمام تونس 33 / 26 هدفا ضمن منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط التي تستضيفها مدينة أنقرة التركية".
خسر منتخب الناشئين بكرة اليد، اليوم الأربعاء، أمام تونس 33 / 26 هدفا ضمن منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "منتخب الناشئين بكرة اليد خسر، أمام تونس 33 / 26 هدفا ضمن منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط التي تستضيفها مدينة أنقرة التركية".