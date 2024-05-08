لجنة نيابية تكشف أسباب انتشار التلوث البيئي والامراض السرطانية في البصرة

2024-05-08 17:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، اليوم الأربعاء (8 آيار 2024)، عن أسباب انتشار التلوث البيئي والامراض السرطانية في محافظة البصرة، فيما أشار الى ان الحكومة تعمل على معالجة هذه الحالات.

وقال شنكالي لـ "بغداد اليوم"، إن "هناك تلوثا كبيرا في محافظة البصرة بسبب الصناعة النفطية المنتشرة على طول الاراضي وخاصة حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط".

وأضاف، أن "جهود الحكومة حثيثة وكبيرة جدا من اجل استغلال الغاز المصاحب للنفط وعدم حرقه "، مؤكدا "وجود مشاريع كبيرة جدا حاليا لاستغلال هذا الغاز والاستفادة منه وايضا تقليل انبعاثات الحرق".

وبشأن وجود مصافي بالقرب من الدور السكنية، أشار شنكالي الى أن "هناك الكثير من الدول يوجد فيها مصافي ومعامل بين الدور السكنية ولكن الان توجد تقنيات حديثة جدا يجب استخدامها، والتي من ضمنها ما يسمى بتقنية "الانبعاث الصفري" للكربون الملوث".

وتابع، أن "المصافي العراقية القديمة لا يوجد فيها مثل هكذا تقنيات وهي تقنيات قديمة غير صديقة للبيئة لذلك يجب اللجوء الى هذه التقنيات الحديثة او نقوم بنقل هذه المصافي الى مناطق خارج حدود المناطق الحضرية او السكنية".

وبشأن انتشار امراض السرطان، بين رئيس اللجنة أن "النسبة والاعداد الموجودة لدينا تؤكد بان مرضى السرطان في محافظة البصرة هي ضمن المعدل او المعايير العالمية، ولكن المبالغ المخصصة للقطاع الصحي ليس بالمستوى المطلوب، لاسيما ان ثمن العلاج لهذا المرض باهظ جدا".

وأوضح، أنه "لدينا مستشفيات ولكن بالتأكيد ليست بحجم الاعداد المنتشرة على طول العراق لذلك يجب أن يكون هناك مستشفيات أكبر، على الاقل 4 مستشفيات كبيرة متوزعة في محافظات مختلفة مثل البصرة ونينوى وبغداد وغيرها".