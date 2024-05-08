هنية يعرض للسوداني شرحا مفصلا عن موافقة حماس على هدنة حرب غزة

2024-05-08 17:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

ونقل مكتب السوداني في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الأخير أكد أن القرار الذي اتخذته حماس بالموافقة على الهدنة هو قرار مسؤول ينبع من تقدير المصالح العليا للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى دعم العراق لهذه الخطوة التي من شأنها أن توقف معاناة الشعب الفلسطيني، كما أنه يمثل استجابة لجهود الأشقاء العرب لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وشدد السوداني، على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً لإيقاف الحرب في غزة، وأن تتحمل الدول الكبرى مسؤولياتها في منع استمرار العدوان، خصوصاً مع إصرار قوات الاحتلال على اقتحام معبر رفح والتسبب بكارثة إنسانية، ومواصلة ارتكاب الجرائم البشعة بحق المدنيين.

من جانبه، وبحسب البيان، قدم هنية، خلال الاتصال، شرحاً مفصلاً بشأن قرار حركة حماس بالموافقة على الهدنة لإيقاف الحرب في غزة، والاستجابة للجهود العربية، معرباً عن شكره وتقديره للدعم الذي قدمه العراق، حكومةً وشعباً، سواء في المواقف السياسية أو من خلال إرسال المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين المحاصرين في غزة.