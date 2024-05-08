رئيس الوزراء: قرار حماس بالموافقة على الهدنة مسؤول وينبع من تقدير المصالح العليا

2024-05-08 17:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن قرار حماس بالموافقة على الهدنة مسؤول وينبع من تقدير المصالح العليا للشعب الفلسطيني.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية".وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان، أن "القرار الذي اتخذته حماس بالموافقة على الهدنة هو قرار مسؤول ينبع من تقدير المصالح العليا للشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى "دعم العراق لهذه الخطوة التي من شأنها أن توقف معاناة الشعب الفلسطيني، كما أنه يمثل استجابة لجهود الأشقاء العرب لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني".وشدد السوداني على "ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً لإيقاف الحرب في غزة، وأن تتحمل الدول الكبرى مسؤولياتها في منع استمرار العدوان، خصوصاً مع إصرار قوات الاحتلال على اقتحام معبر رفح والتسبب بكارثة إنسانية، ومواصلة ارتكاب الجرائم البشعة بحق المدنيين".من جانه قدم هنية خلال الاتصال، شرحاً مفصلاً بشأن قرار حركة حماس بالموافقة على الهدنة لإيقاف الحرب في غزة، والاستجابة للجهود العربية، معرباً عن "شكره وتقديره للدعم الذي قدمه العراق، حكومةً وشعباً، سواء في المواقف السياسية أو من خلال إرسال المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين المحاصرين في غزة".