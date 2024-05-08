2024-05-08 17:24:08 - المصدر: منصة إيشان

تلقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، الذي أطلعه على تفاصيل الهدنة في غزة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “السوداني أكد أن القرار الذي اتخذته حماس بالموافقة على الهدنة هو قرار مسؤول ينبع من تقدير المصالح العليا […]

ظهرت المقالة إسماعيل هنية يتصل بالسوداني ويطلعه على تفاصيل الهدنة في غزة أولاً على Eishan.