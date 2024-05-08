2024-05-08 17:24:08 - المصدر: منصة إيشان

قال السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، إن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تشكلت بدعم الأغلبية الشيعية والسنية، وهي ماضية بجهودها وبرامجها. وذكر آل صادق في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، وتابعتها “إيشان”، أن “العراق احد البلدان الكبرى في المنطقة والتطورات في هذا البلد تلقي بظلالها مباشرة على المنطقة وايران”. وأضاف، […]

ظهرت المقالة السفير الإيراني لدى بغداد: حكومة السوداني تشكلت بدعم الأغلبية الشيعية والسنية أولاً على Eishan.