2024-05-08 17:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الاربعاء (8 ايار 2024)، ان مجلس النواب سيعقد جلسة الاسبوع المقبل للتصويت على رئيس البرلمان الجديد، وذلك بعد الدعوة التي وجهها الاطار التنسيقي للكتل السنية.

وقال الموسوي لـ "بغداد اليوم"، إن "هناك اصرارا وعزما سياسيا من كل الأطراف السياسية على حسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد ومهلة الاطار التنسيقي للقوى السياسية السنية البالغة اسبوع كافية لحسم الخلافات فيما بينهم وبعدها سيتم عقد جلسة الانتخاب".

وبين، "اننا نتوقع ان الامر شبه حسم لصالح النائب عن الانبار سالم العيساوي فهناك دعم برلماني كبير له ولا توجد عليه أي مؤشرات قد تعيق عملية انتخابه رئيسا للبرلمان العراقي".

وأول امس الاثنين طالب الاطار التنسيقي خلال اجتماعه الاخير، "الكتل السنية بتحمل مسؤوليتها تجاه شغور هذا المنصب الاساس في النظام السياسي لهذا الموقع خلال اسبوع".

من جانبها، اعتبرت المحكمة الاتحادية العليا امس الثلاثاء، ان قرار البرلمان المتخذ في كانون الثاني الماضي بايقاف اجراءات انتخاب رئيس البرلمان لحين حسم الدعاوى المقامة في القضية بانه "قرار غير صحيح وغير دستوري".

وسيكون البرلمان ملزما باجراء الجولة الثانية المبنية على الجولة الاولى لانتخاب رئيس البرلمان والتي حصل فيها مرشح تقدم حينها شعلان الكريم على اعلى الاصوات يليه المرشح سالم العيساوي، قبل ان يسحب الكريم ترشيحه مؤخرًا والاستقالة من حزب تقدم، ماجعل المرشحين لمنصب رئيس البرلمان ليس من بينهم مرشح لتقدم، الامر الذي عقد مسألة انتخاب رئيس البرلمان سياسيًا.