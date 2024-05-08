التواصل الحكومي: حملة (العراق هويتي) مستمرة بإصدار البطاقات الموحدة مجانا

2024-05-08 18:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد فريق التواصل الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن حملة العراق هويتي تستهدف إصدار البطاقات الوطنية الموحدة مجانا للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية.وقال رئيس الفريق عمار منعم في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بعد نجاح التجربة في دوائر أحوال بغداد، انطلقت حملة (العراق هويتي)، الاثنين الماضي في جميع المحافظات"، مبينا، أن "الحملة تأتي بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وتنفيذ وإشراف فريق التواصل الإلكتروني الحكومي، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعمل".من جانبه، أوضح مسؤول اللجنة المشرفة على الحملة العقيد سيف عبد الكريم- بحسب البيان- أن "الحملة انطلقت بالمحافظات كافة عدا إقليم كردستان"، داعيا، "المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية، ممن لم يصدروا البطاقة الموحدة، إلى مراجعة أقسام الحماية الاجتماعية في محافظاتهم؛ لجلب الاستمارة الإلكترونية المختومة والمستمسكات ومراجعة دوائر الأحوال لاستكمال إصدار البطاقات الموحدة مجانا".وأشار، إلى أن "استقبال دوائر الأحوال في المحافظات، يكون بشكل يومي عدا بغداد تكون المراجعة أيام (الاثنين، الأربعاء، الخميس) من الساعة الواحدة ظهرا لغاية الخامسة عصرا"، مؤكدا، أن "دوائر الأحوال ببغداد والمحافظات، تشهد إقبالا جيدا وأنجزت قرابة (9000) بطاقة موحدة في بغداد فقط".