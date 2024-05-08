القائد العام للقوات المسلحة يترأس الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني

2024-05-08 18:42:02 - المصدر: واع

بغداد- واعترأس القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ترأس الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني".