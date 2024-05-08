315 تريليون دولار.. الدين العالمي يرتفع لمستوى "تاريخي"

2024-05-08 18:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف معهد التمويل الدولي "IIF"، يوم الأربعاء، أن إجمالي الدين العالمي ارتفع إلى مستوى قياسي جديد خلال الربع الأول العام الحالي ليبلغ 315 تريليون دولار.

وذكر المعهد في تقرير، أوردته وكالة "فرانس برس"، أن الدين العالمي خلال الربع الأول 2024 زاد بمقدار 1.3 تريليون دولار مقارنة مع أرقام الربع الأخير من العام الماضي.

ويأتي ارتفاع مجمل الدين العالمي فيما تبقى أسعار الفائدة على العملات الرئيسة بصدارة الدولار، مرتفعة بنسبة 5.5%، عند قمة 23 عاماً، في وقت تُفرط كلا من الهند والصين في الاقتراض.

وحذر المعهد من أن جهود ما بعد الوباء لخفض الديون، قد وصلت إلى نهايتها مع قيام الحكومات بخفض الضرائب، وزيادة الإنفاق وسط عدد قياسي من الانتخابات هذا العام.

وفي 2024، اتجه قرابة 2 مليار نسمة أو سيتجهون خلال الشهور المقبلة إلى صناديق الانتخابات الرئاسية، لاختيار مرشحهم، بصدارة الولايات المتحدة.

وأشار المعهد إلى أن "الزيادة كانت مدفوعة في المقام الأول بالأسواق الناشئة.. حيث ارتفع الدين إلى مستوى غير مسبوق يتجاوز 105 تريليونات دولار".

وفي السياق، حذر صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، من أن مجموعة ديون الهند قد تتجاوز حجم اقتصادها بحلول نهاية العقد، حيث تنفق مليارات الدولارات كل عام على التعامل مع الكوارث الطبيعية.