تعادل وفوز في دوري نجوم العراق لكرة القدم

2024-05-08 18:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق نوروز على ضيفه القاسم، فيما تعادل فريقا أربيل والكرخ سلباً، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 27 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانطلقت مباراة نوروز والقاسم على ملعب السليمانية في الساعة الثالثة 45 دقيقة عصراً، وانتهت لصالح نوروز بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني سجل القاسم هدفه الوحيد في الدقيقة 59 عن طريق إيفياني، وسجل نوروز التعادل عن طريق راستكو رفيق في الدقيقة 83، ثم سجل هدفه الثاني عن طريق مروان حسين في الدقيقة 90+8.

فيما تعادل فريقا أربيل والكرخ بنتيجة 0-0 في المباراة التي جرت على ملعب الساحر أحمد راضي عند الساعة الثالثة و45 عصراً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني أضاع لاعب الكرخ عمر نوري ركلة جزاء في الدقيقة 70 عندما سدد الكرة إلى أعلى العارضة لتذهب خارج الملعب.