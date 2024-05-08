2024-05-08 19:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الأربعاء، حكماً بإعدام متهم قتل ابنة شقيقته قبل أن يغتصبها في المحافظة. وذكر مراسل منصة “إيشان” في النجف، أن محكمة الجنايات اصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق المتهم بقتل ابنة شقيقته بواسطة 15 طعنة في مناطق متفرقة من جسدها“. وتابع مراسلنا، أن خال المجني عليها ادعى بأن الكلاب السائبة […]

ظهرت المقالة في النجف.. الإعدام لمدان “نهش لحم” ابنة شقيقه ورمى التهمة على الكلاب السائبة أولاً على Eishan.