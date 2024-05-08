اللجنة العليا للاعمار والاستثمار توافق على حزمة من المشاريع الاستراتيجية

2024-05-08 19:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عصر اليوم الأربعاء، الاجتماع السابع للّجنة العليا للإعمار والاستثمار. وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية في بغداد والمحافظات، بمختلف القطاعات، والمضي بحزمة من المشاريع المهمة، التي تسهم في تنشيط حركة الاقتصاد وتوفير العديد من فرص العمل للشباب. ففي مجال الطاقة، تمت الموافقة على مشروع استثمار محطة التاجي الغازية، وكذلك الموافقة على مشروع إنشاء مشروع الطاقة الشمسية في محافظة بابل، ومشروع ربط الطاقة الكهربائية بين العراق والمملكة العربية السعودية. ووافقت اللجنة العليا للاستثمار والإعمار على إنشاء مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان في منطقة الغزالية بالعاصمة بغداد. وجرت الموافقة على مشروع إنشاء مستشفى سعة 400 سرير، على مقطع من أرض معسكر الرشيد في العاصمة بغداد. كما تمت الموافقة على مشروع شركة تويوتا، الذي يتضمن إنشاء مجمع متكامل يضمّ وحدات صناعة الملحقات والإكسسوارات الخاصة بالمركبات، ومستودعات قطع الغيار، ومركز إعادة تدوير المطاط واللدائن، ومركز تدريب وتأهيل كوادر العمل العراقية، ومركز فحص المركبات قبل التسليم PDI، ومركز تخزين المركبات. وفي القطاع الصناعي جرت الموافقة على مشروع إنشاء مدينة صناعية في محافظة البصرة لإنتاج الحديد والصلب، بالشراكة مع الشركة العامة للحديد والصلب، وكذلك مشروع إنتاج الزجاج المسطّح العائم، ومشروع إنتاج القناني والجِرار الزجاجية.