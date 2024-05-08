2024-05-08 19:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت دائرة الدفاع المدني في محافظة دهوك، يوم الأربعاء، قرارات جديدة لأصحاب المحال التجارية للحد من حدوث الحرائق، مؤكدة منع أصحاب المحال من وضع "قطعة قماش" على أبواب محالهم بدل غلقها بأبواب حديدية.

وقال المسؤول الإعلامي في الدفاع المدني العقيد بيوار عبد العزيز، لوكالة شفق نيوز، إن "الدائرة أصدرت عدة قرارات من بينها قرار بمنع وضع الأقمشة على أبواب المحال بعد الإغلاق".

وأضاف عبد العزيز أن "هذا القرار جاء استجابة لحدوث الحرائق في أسواق المدينة بالإضافة إلى التزامنا بتنظيم الأسواق والحفاظ على جماليتها"، مشيراً إلى أن القرار يشمل أيضا تنظيم تمديد الكهرباء داخل المحال..

وأوضح العقيد عبد العزيز، أن "هذا القرار جاء بعد وقوع عدة حوادث حرائق في الأسواق بمحافظتي أربيل ودهوك".

يذكر ان اسواق دهوك كانت تشهد ظاهرة فريدة من نوعها حيث كان أصحاب المحلات يقومون بوضع قطعة قماش على أبواب محلاتهم بدلا من إغلاقها بأبواب حديدية.

وكانت محافظة أربيل قد أعلنت يوم الأحد 5 أيار/ مايو الجاري، احتراق 227 محلاً و7 مخازن كحصيلة نهائية لحريق سوق القيصرية وسط المدينة، إضافة إلى إصابة 132 شخصاُ بجروح مختلفة تم نقل 15 شخصاً منهم إلى المستشفى.