تأجيل "إعلان التأجيل".. هل ينتهي عمر المفوضية قبل حسم موعد انتخابات كردستان؟

2024-05-08 19:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

كشف مصدر سياسي، اليوم الأربعاء (8 آيار 2024)، عن توجه رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني لإعلان تأجيل انتخابات برلمان الإقليم.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "بعد إيقاف المفوضية للإجراءات الفنية والمالية المتعلقة بانتخابات برلمان الإقليم وبعد قرار المحكمة الاتحادية فأن، بارزاني سيتوجه لإعلان تأجيل انتخابات برلمان كردستان الأسبوع المقبل".

وأضاف أنه "حتى الآن لا يوجد اتفاق بخصوص الموعد الجديد الذي سيحدد لإجراء انتخابات برلمان كردستان، خاصة وأن هناك مشكلة تتمثل في أن عمر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سينتهي في شهر تموز المقبل، وبالتالي بعد الاتفاق على الموعد المحدد سيتم إعلان التأجيل الأسبوع المقبل".

واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، تعليق اعمالها التحضيرية لاجراء انتخابات كردستان، بعد اصدار المحكمة الاتحادية العليا امرا ولائيا بايقاف اجراءات المفوضية والمصادقة على اسماء المرشحين لحين حسم الدعوى المقامة من قبل حكومة الاقليم ضد المفوضية، بداعي اعتماد توزيع المقاعد بناء على عدد من يحق لهم التصويت بدلا من اعتماد عدد النفوس.