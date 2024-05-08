اللجنة العليا للإعمار والاستثمار توافق على انشاء عدد من المشاريع

2024-05-08 19:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وافقت اللجنة العليا للإعمار والاستثمار، اليوم الأربعاء، (8 ايار 2024)، على انشاء عدد من المشاريع.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عقد عصر اليوم الأربعاء، الاجتماع السابع للّجنة العليا للإعمار والاستثمار، وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية في بغداد والمحافظات، بمختلف القطاعات، والمضي بحزمة من المشاريع المهمة، التي تسهم في تنشيط حركة الاقتصاد وتوفير العديد من فرص العمل للشباب".

وأضاف: "في مجال الطاقة، تمت الموافقة على مشروع استثمار محطة التاجي الغازية، وكذلك الموافقة على مشروع إنشاء مشروع الطاقة الشمسية في محافظة بابل، ومشروع ربط الطاقة الكهربائية بين العراق والمملكة العربية السعودية".

ووافقت اللجنة العليا للاستثمار والإعمار على "إنشاء مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان في منطقة الغزالية بالعاصمة بغداد، والموافقة على مشروع إنشاء مستشفى سعة 400 سرير، على مقطع من أرض معسكر الرشيد في العاصمة".

وتابع: "كما تمت الموافقة على مشروع شركة تويوتا، الذي يتضمن إنشاء مجمع متكامل يضمّ وحدات صناعة الملحقات والإكسسوارات الخاصة بالمركبات، ومستودعات قطع الغيار، ومركز إعادة تدوير المطاط واللدائن، ومركز تدريب وتأهيل كوادر العمل العراقية، ومركز فحص المركبات قبل التسليم PDI، ومركز تخزين المركبات".

وفي القطاع الصناعي وافقت اللجنة على "مشروع إنشاء مدينة صناعية في محافظة البصرة لإنتاج الحديد والصلب، بالشراكة مع الشركة العامة للحديد والصلب، وكذلك مشروع إنتاج الزجاج المسطّح العائم، ومشروع إنتاج القناني والجِرار الزجاجية".