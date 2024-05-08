نادي القاسم ينتقد أخطاء الحكام: جماهيرنا غاضبة من التخبطات والمهازل التحكيمية

2024-05-08 20:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انتقد فريق القاسم لكرة القدم، يوم الأربعاء، ما حصل في مباراة القاسم ونوروز من "أخطاء" تسبب بها الحكم اياد زاحم، وحكم (VAR) علاء سالم، معتبراً الأمر "جريمة لا يمكن السكوت عنها"، وأهدت نقاط المباراة الثلاث إلى الخصم صاحب الأرض والجمهور.

وقال نادي القاسم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "سرقة نقاط المباريات جريمة لن تسكت عنها جماهير نادي القاسم الرياضي، ولن تمنع الهيئة الإدارية للنادي هذه الجماهير المحبة لناديها، من التعبير عن غضبهم تجاه التخبطات والمهازل التحكيمية في المباريات، وإذا كانت لجنة الحكام في اتحاد الكرة تتعامل مع تسمية الحكام وفق الصوت العالي للجماهير، فإن صوت أبناء القاسم لا يعلو عليه صوت، فهم أبناء الشهداء الذين تصدوا للبعث والإرهاب".

ولفت إلى أن "الهيئة الإدارية لنادي القاسم تطالب لجنة الحكام بالاستقالة حفاظا على سمعتهم التي تم تشويهها من قبل الحكام الذين يتم تسميتهم لتحكيم مباريات دوري نجوم العراق".

وختم البيان بالقول: "الى متى تستمر الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي تغير نتائج المباريات".