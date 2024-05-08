اللجنة العليا للإعمار والاستثمار توافق على مشاريع في مجالات الطاقة والصناعة والمستشفيات

2024-05-08 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوافقت اللجنة العليا للإعمار والاستثمار، اليوم الأربعاء، على مشاريع في مجالات الطاقة والصناعة والمستشفيات.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس عصر اليوم، الاجتماع السابع للّجنة العليا للإعمار والاستثمار".وأضاف البيان، أن "الاجتماع شهد مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية في بغداد والمحافظات، بمختلف القطاعات، والمضي بحزمة من المشاريع المهمة، التي تسهم في تنشيط حركة الاقتصاد وتوفير العديد من فرص العمل للشباب".وأشار، إلى أنه "في مجال الطاقة، تمت الموافقة على مشروع استثمار محطة التاجي الغازية، وكذلك الموافقة على إنشاء مشروع الطاقة الشمسية في محافظة بابل، ومشروع ربط الطاقة الكهربائية بين العراق والمملكة العربية السعودية".وتابع البيان، أن "اللجنة العليا للاستثمار والإعمار وافقت على إنشاء مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان في منطقة الغزالية بالعاصمة بغداد".وأكد البيان، أنه "جرت الموافقة على مشروع إنشاء مستشفى سعة 400 سرير، على مقطع من أرض معسكر الرشيد في العاصمة بغداد، كما تمت الموافقة على مشروع شركة تويوتا، الذي يتضمن إنشاء مجمع متكامل يضمّ وحدات صناعة الملحقات والإكسسوارات الخاصة بالمركبات ومستودعات قطع الغيار ومركز إعادة تدوير المطاط واللدائن ومركز تدريب وتأهيل كوادر العمل العراقية ومركز فحص المركبات قبل التسليم PDI ومركز تخزين المركبات".واختتم البيان، أنه "في القطاع الصناعي جرت الموافقة على مشروع إنشاء مدينة صناعية في محافظة البصرة لإنتاج الحديد والصلب، بالشراكة مع الشركة العامة للحديد والصلب وكذلك مشروع إنتاج الزجاج المسطّح العائم ومشروع إنتاج القناني والجِرار الزجاجية".