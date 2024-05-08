2024-05-08 20:36:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع - وسام الملاحدد أمين بغداد عمار موسى، اليوم الأربعاء، موعد إغلاق تقديم الشركات عروضها الخاصة بتنفيذ مشروع مترو بغداد، وفيما أشار الى ان ثلاث شركات قدمت عروضاً لتنفيذ المشروع حتى الآن، وأكد أنه سيكون بـ 7 مسارات.وقال موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مترو بغداد من المشاريع المهمة وهو جزء من منظومة ورؤية متكاملة لإدارة النقل في العاصمة"، مبينا أنه "مكمل للمشاريع الحالية والطرق الحلقية التي سيتم تنفيذها في العاصمة".وأضاف، أن "أمانة بغداد وهيئة الاستثمار عقدتا مؤتمرا للإجابة عن أسئلة المستثمرين وبتاريخ الـ12 من آيار الحالي سيتم غلق التقديم على المترو ودراسة العروض لاختيار الأمثل من قبل الجهة الاستشارية والقطاعات المتخصصة".وأكد "الحرص على إحالة المشروع الى جهة متخصصة ذات خبرة عالية لتنفيذه بما يتلاءم وأهمية العاصمة بغداد"، موضحا أن "مشروع المترو يغطي أكثر من 80 بالمئة من العاصمة وبسبعة مسارات".وبين أن "هناك ثلاث شركات قدمت عروضاً لتنفيذ المشروع حتى الآن" موضحا أن "مبدأ التنافس سيتم وفق العرض الفني والتجاري التي ستقدمها الشركات بعد غلق العروض".