مكتب السيد السيستاني: الجمعة أول أيام شهر ذي القعدة

2024-05-08 20:36:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واعأعلن مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الأربعاء، أن يوم الجمعة المقبل هو الأول من شهر ذي القعدة.وذكر المكتب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظله) في النجف الأشرف، أعلن أن يوم غدٍ الخميس هو المكمّل لشهر شوال".وأضاف، أن "يوم الجمعة الموافق (١٠ / ٥ / ٢٠٢٤ م)، هو الأول من شهر ذي القعدة الحرام لعام ١٤٤٥هـ".